Брат Виталия Милонова погиб в зоне СВО

В зоне военной операции на Украине погиб Александр Милонов, родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом рассказали RT в аппарате парламентария.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Виталий Милонов

Александр Милонов служил добровольцем в 3-й общевойсковой армии, одном из подразделений разведки Луганской народной республики (ЛНР). Он был ранен, после чего его перевели на медицинскую службу в один из госпиталей. Но полученные им травмы «спровоцировали резкое ухудшение здоровья».

В пресс-службе сообщили «Комсомольской правде», что прощание с погибшим уже провели в Санкт-Петербурге. Церемония прошла с воинскими почестями. Похоронили погибшего сегодня.

Виталий Милонов в сентябре 2022 года заявлял об отъезде в зону боевых действий. Позднее он утверждал, что ему пришлось вернуться, потому что депутатам запретили длительное нахождение в зоне СВО. Этой весной он говорил, что во время участия в боях получил ранение, но не хотел его афишировать.