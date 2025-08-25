Воронежский «Факел» одержал шестую подряд победу в Первой лиге

Воронежский футбольный клуб «Факел» победил нижнекамский «Нефтехимик» в матче шестого тура Первой лиги. Игра прошла в Воронеже 24 августа и завершилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из Telegram-канала Александра Гусева Фото: из Telegram-канала Александра Гусева

Гол забил албанский нападающий Белайди Пуси, играющий за воронежскую команду с февраля 2025 года. Матч посетили 9 578 зрителей.

«По-настоящему трудовая победа нашего "Факела" над неуступчивым "Нефтехимиком". Итог — уже привычный минимальный счет, но главное — команда до последних минут старалась развить успех и не прижималась к своим воротам»,— прокомментировал победу воронежцев губернатор Александр Гусев.

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов отметил, что у его подопечных могло бы быть больше «моментов», однако они не дали сопернику «почти ничего создать» у своих ворот. «Мы не говорим, что все хорошо. Мы работаем, готовимся биться в каждой игре. На мастерстве никого не обыграешь, здесь надо не уступить. Сегодня мы радуемся, а дальше начинаем готовиться к "Уралу"»,— добавил господин Шалимов.

В предыдущей игре воронежцы обошли новороссийского «Черноморца» на выезде с тем же счетом. В следующем туре Первой лиги «Факел» встретится с «Уралом» на выезде. Игра пройдет в Екатеринбурге 31 августа.

Алина Морозова