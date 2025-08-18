Воронежский «Факел» одержал пятую подряд победу в Первой лиге

Матч пятого тура Первой лиги между «Черноморцем» из Новороссийска и «Факелом» закончился со счетом 0:1 в пользу воронежской команды. Игра прошла на стадионе «Центральный» в Новороссийске 17 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / gusev_36 Фото: https: / t.me / gusev_36

Губернатор Воронежской области Александр Гусев традиционно поздравил команду и болельщиков с победой: «Пятая победа подряд нашего "Факела" и вторая подряд — на выезде. В этот раз против наших парней не устоял "Черноморец". Игра была очень непростой, особенно в первом тайме. Но ребята смогли вовремя собраться, помогла замена и уже привычно опасный стандарт — после углового счет был открыт красивым ударом головой. Самое же важное на этом этапе сезона, что команда надежно сыграла в обороне и взяла три очка. Уверен, около 800 воронежских болельщиков на трибунах стадиона в Новороссийске остались довольны. Благодарю футболистов и тренерский штаб за правильный настрой на сезон, на каждый матч. Теперь мы ждем "Факел" на родном поле, чтобы вместе спеть "Туман" и насладиться, уверен, прекрасной игрой!»

Это уже пятая подряд победа воронежцев в турнире Первой лиги. В первой игре они обошли костромской «Спартак», во второй — «Уфу», в третьей — саратовский «Сокол». В четвертом туре «Факел» обыграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов — 2:1. В следущий раз «Факел» на домашнем поле в Воронеже встретится с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Матч запланирован на 18:00 24 августа.

«Факел» сейчас находится на первом месте в турнирной таблице Первой лиги

Сергей Калашников