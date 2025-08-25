В двух округах Краснодара построили спортплощадку и благоустраивают территории

В Карасунском и Западном округах Краснодара продолжаются работы по благоустройству в рамках инициативного бюджетирования и программы «малых дел». Об этом сообщает пресс-служба администрвции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В поселке Лорис на ул. Рязанской, 12 в сквере «Вдохновение» построили многофункциональную спортивную площадку с тренажерами и зоной воркаута. По аналогичному механизму на ул. им. Васильченко, 18 установили новые лавочки и урны.

В Западном округе демонтировали бетонные основания бывших гаражей на Платановом бульваре и старой автомойки на проспекте им. Чекистов. Сейчас там готовят площадки под асфальтирование для будущих парковок и тротуаров, а также озеленение.

По программе «малых дел» работы ведутся и в Прикубанском и Центральном округах, где оборудовали детскую площадку, провели ямочный ремонт и установили новое освещение.

Анна Гречко