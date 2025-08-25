В Нальчике открыли новый корпус школы на 700 мест для начальных классов

В СОШ №23 Нальчика открылся новый корпус на 700 мест для начальных классов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации главы КБР Фото: пресс-служба администрации главы КБР

В здании новостройки расположено 32 кабинета, два компьютерных класса, мастерские для занятий по технологии, спортивный зал и столовая, способная одновременно разместить 300 человек.

Для учеников с особыми потребностями предусмотрены специальные учебные классы, кабинеты логопеда и психолога. Теперь в школе можно будет посещать дополнительные кружки и секции, а на прилегающей территории оборудованы современные спортивные площадки.

Как отметили в пресс-службе, капитальный ремонт старого здания СОШ №23 скоро завершится.

Наталья Белоштейн