Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении Вечного огня в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения Вечного огня в Казани. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

По данным ведомства, в августе 2025 года жительница города совершила действия, направленные против символа воинской славы, установленного на территории мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в парке Урицкого.

В управлении СКР по Татарстану была организована процессуальная проверка. По указанию главы ведомства руководителю регионального управления Валерию Липскому предстоит доложить о результатах первоначальных следственных действий, а также по итогам расследования. Контроль за его исполнением возложен на центральный аппарат.

В ноябре 2024 года Александр Бастрыкин поручал руководителю следственного управления по Татарстану доложить о расследовании уголовного дела в отношении нескольких подростков, которые пытались потушить Вечный огонь в Парке Победы Казани.

Через месяц, в декабре, в городе был задержан 16-летний подросток, бросивший снежок в пламя мемориала, изза чего оно погасло. В его отношении также было возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России).

