Главе СК РФ доложат подростках из Казани, пытавшихся потушить Вечный огонь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о несовершеннолетних, которые пытались осквернить Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В соцсетях появилась информация, что в Казани подростки осквернили Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, павшим в борьбе с фашизмом. В СУ СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России»).

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по республике Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Диана Соловьёва