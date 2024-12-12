В Казани возбудили дело против подростка за осквернение Вечного огня
В Казани 16-летний подросток подозревается в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.
В Казани 16-летний подросток подозревается в осквернении символов воинской славы России
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По версии следствия, 11 декабря подросток, находясь на территории Мемориального парка Победы в Казани, бросил ком снега в Вечный огонь, что привело к его тушению. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России).