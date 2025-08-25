В Крыму задержали подозреваемую в попытке устроить взрыв в здании УФСБ

В Крыму задержана жительница Волгоградской области, которая по указанию украинских кураторов пыталась пронести к зданию регионального управления ФСБ икону с заложенным внутри взрывным устройством. По версии следствия, фигурантка стала жертвой многоступенчатого обмана, начавшегося с телефонного мошенничества, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае подозреваемой, как считает следствие, позвонил человек, представившийся сотрудником ФСБ, и сообщил, что на ее имя были оформлены кредиты, средства от которых якобы пошли на финансирование украинских военных. Чтобы избежать уголовной ответственности, собеседник потребовал перевести более 3 млн руб., полученных под залог квартиры, на указанные реквизиты. Впоследствии фигурантку вовлекли в выполнение заданий, поставленных СБУ.

Прибыв в Крым, она получила от курьера икону с самодельным взрывным устройством и направилась с ней к контрольно-пропускному пункту здания ФСБ, где была задержана силовиками.

Вячеслав Рыжков