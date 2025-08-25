В Ставрополе два водителя получили травмы в ДТП на проспекте Кулакова

В Ставрополе накануне днем, 24 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Предварительно, на проспекте Кулакова 33-летний водитель Nissan Qashqai при перестроении не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2112 под управлением 23-летнего водителя. Обоим пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

Первопричиной ДТП могла стать неопытность водителя Nissan, который имеет водительский стаж менее месяца, отмечают в ГАИ. Оба водителя на момент происшествия были трезвы. Причины столкновения выясняются.

Константин Соловьев