В КЧР и на Ставрополье более 70% отелей прошли обязательную самооценку

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) активнее всего процедуру самооценки проходят отельеры Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края. Примерно 70% объектов размещения в этих регионах уже включены в единый реестр Росаккредитации. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Средства размещения в Северо-Кавказском федеральном округе активно проходят самооценку. Количество направляемых заявок растет каждый день. Более 70% из них получают одобрение с первой попытки и попадают в единый реестр. В лидерах — Карачаево-Черкесская Республика и Ставропольский край, в этих регионах 70% всех средств размещения уже включились в реестр»,— отметили в пресс-службе Росаккредитации.

До 1 сентября 2025 года отели и глемпинги обязаны пройти самооценку, в противном случае они не смогут законно оказывать услуги и появляться на туристических платформах. С 6 сентября вступит в силу новая редакция КоАП, которая предусматривает штрафы за нарушения в сфере гостиничного бизнеса как для владельцев отелей, так и для агрегаторов.

Новая классификационная система направлена на повышение доверия к гостиничному бизнесу, обеспечение прозрачности для туристов при выборе объектов размещения и предоставление аналитического инструмента для специалистов отрасли.

По информации ведомства, более половины всех объектов размещения в стране успешно завершили процедуру самооценки.

Наталья Белоштейн