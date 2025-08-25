На Дону в последнюю неделю августа прогнозируют безоблачную и теплую погоду

В Ростовской области в последнюю неделю августа прогнозируют теплую и безоблачную погоду, в основном – без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Сегодня, 25 августа, в Ростове-на-Дону максимальная температура воздуха достигнет +24°. К концу недели температура будет расти и поднимется до +35°. Вероятность осадков в столице регионов оценили как нулевую.

Схожая ситуация с температурным режимом и осадками ожидается в Шахтах, Таганроге, Зернограде, Каменске-Шахтинском и Матвеевом Кургане. В Миллерово сегодня прогнозируют дождь, завтра – облачную погоду. В Сальске во вторник и четверг также ожидаются дожди.

Константин Соловьев