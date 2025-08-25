В Ростове три района на сутки останутся без водоснабжения

«Ростовводоканал» предупредил о плановом отключении холодной воды 26 августа в Железнодорожном, Кировском и Октябрьском районах из-за замены напорного коллектора по ул. Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 9:00 26 августа до 09:00 27 августа будет прекращено водоснабжение по ул. Оганова, от ул. Особенной до ул. Тимошенко до №1, ул. Тимошенко, от №1 до ул. Дебальцевской, 51, ул. Дебальцевской, от №51 до № 1, ул. Таганрогской, от ул. Дебальцевской, 1 до пер. Госпитального, пер. Госпитальному — ул. Ландшафтной — ул. Вавилова — ул. Особенной.

Без водоснабжения останутся также жители СНТ «Спутник», «Октябрь», «Мир», Авангард -3», «9 Мая», «СКВО».

Наталья Белоштейн