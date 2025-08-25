Севастополь стал лидером в РФ по потреблению игристого вина в 2025 году

Севастополь оказался лидером в России по потреблению игристого вина за январь—июль 2025 года. В целом по стране, по данным «РБК Вино», основанным на статистике ЕГАИС и Росстата, потребление вина в указанный период демонстрировало значительные региональные различия. В среднем на человека приходилось 0,78 л игристого и 2,2 л тихого вина, что немного ниже прошлогодних показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Лидером по потреблению игристого вина стал Севастополь, где за семь месяцев выпито 1,66 л на человека — более чем в два раза выше среднероссийского уровня. В пятерку регионов с наибольшим спросом также вошли Московская область (1,44 л), Санкт-Петербург (1,34 л), Сахалинская область (1,31 л) и Ленинградская область (1,26 л). В десятке лидеров остались Мурманская область, Камчатский и Краснодарский края, Москва и Крым. По сравнению с прошлым годом изменения минимальны: из списка выбыла Магаданская область, уступив место Крыму.

В сегменте тихих вин первое место заняла Карелия с показателем 4,3 л на человека, что почти вдвое выше среднего уровня. Северо-Запад в целом стал основным потребителем вина: высокие показатели зафиксированы в Ленинградской области (4 л), Ненецком автономном округе (3,9 л), Санкт-Петербурге (3,7 л), Мурманской (3,6 л), Калининградской (3,5 л), Архангельской (3,4 л) и Псковской (3,1 л) областях. В десятку также вошли Московская область (3,7 л) и Ярославская (3,3 л). Москва с результатом 2,9 л занимает 15-е место.

Минимальные объемы продаж вина отмечены в Чечне — 0,001 л на человека. К регионам с наименьшим уровнем потребления также относятся Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Вячеслав Рыжков