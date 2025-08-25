Кубань вошла в топ-30 регионов по тратам жителей на ЖКУ

Среднестатистическая семья в Краснодарском крае в 2024 году направляла на оплату жилищно-коммунальных услуг 5096 руб. в месяц, что составляло 8,5% совокупных потребительских расходов. Согласно исследованию, подготовленному «РИА Новости», по этому показателю регион занял 28-е место в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ростовской области аналогичные траты составляли 5841 руб., или 9,4% расходов, что соответствует 48-й позиции рейтинга. Для сравнения, в Москве семьи выделяли на оплату коммунальных услуг 10 875 руб. (10,7% расходов), в Санкт-Петербурге — 7067 руб. (8,8%).

Наименьшие платежи фиксировались в Тамбовской области, Ингушетии, Брянской области и Северной Осетии, где они не превышали 3,6 тыс. руб. в месяц. Самый высокий уровень расходов зафиксирован в Магаданской области — 11 253 руб.

Вячеслав Рыжков