В июле на Кубани выдали ипотечных кредитов на 13,67 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало рост объемов ипотечного кредитования в июле: банки выдали 78,79 тыс. кредитов на 343,68 млрд руб., что на 11% больше, чем в июне, и на 14% больше в годовом выражении. При этом количество сделок сократилось на 2% по сравнению с июлем прошлого года. Средний размер кредита вырос за год с 3,74 млн до 4,36 млн руб., а средний срок увеличился с 220 до 258 месяцев. На Кубани за июль ипотек выдали на 13,67 млрд руб.

За январь—июль по стране банки выдали 425,75 тыс. ипотек на 1,84 трлн руб., что почти вдвое меньше прошлогодних показателей, когда объем кредитования достигал 3,28 трлн руб. При этом средний ежемесячный объем снизился с 469,13 млрд руб. до 262,63 млрд руб.

Доля новостроек в июле составила 41% по количеству и 55% по объему выданных кредитов. Средний размер займа на первичном рынке достиг 5,68 млн руб., срок — 317 месяцев. На вторичное жилье приходилось 3,35 млн руб. при среднем сроке 234 месяца.

Лидерами по объему ипотечного кредитования стали Москва (44,18 млрд руб.), Московская область (28,75 млрд руб.), Санкт-Петербург (19,38 млрд руб.), Краснодарский край (13,67 млрд руб.) и Татарстан (11,77 млрд руб.). Самые крупные кредиты оформляли в Москве — 6,77 млн руб., в Подмосковье — 5,83 млн руб., в Санкт-Петербурге — 5,61 млн руб. Самые длительные сроки кредитования фиксировались в Крыму и Севастополе (302 месяца), самые короткие — в Республике Алтай (199 месяцев).

Вячеслав Рыжков