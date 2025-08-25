Власти определили места для строительства вытрезвителей в Сочи и Краснодаре

В Краснодарском крае планируется строительство вытрезвителей на 20 мест каждый — в поселке Краснодарский под Краснодаром и в Адлерском районе Сочи. Сроки ввода объектов пока не определены, сообщили «РБК Краснодар» в пресс-службе краевого министерства труда и социального развития.

В Краснодаре специализированная организация для размещения лиц в состоянии опьянения создана в январе 2025 года, в настоящее время оформляется земельный участок под строительство. В Сочи решение о создании аналогичного учреждения было принято в конце 2024 года, однако юридическое лицо еще не зарегистрировано — власти намерены сделать это после передачи участка под застройку.

По данным министерства, на выделенных территориях будут возведены модульные здания площадью около 500 кв. м, рассчитанные на пребывание граждан, не нуждающихся в медицинской помощи в стационаре. На реализацию проектов предусмотрено 180,4 млн руб. в 2025 году и по 36,3 млн руб. в 2026–2027 годах.

Вытрезвители существовали в России до 2011 года в структуре МВД и были закрыты в ходе реформы ведомства. После принятия Госдумой закона о восстановлении таких учреждений в 2020 году регионы начали самостоятельно принимать решения об их создании.

Вячеслав Рыжков