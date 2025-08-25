Минтранс пока не намерен ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах

В России «работают с вопросом» ужесточения правил перевозки пауэрбанков в самолетах, заявил ТАСС замглавы Минтранса Владимир Потешкин. Он уточнил, что на повестке такие ужесточения не стоят.

По словам замминистра, Минтранс может корректировать правила только по обращению, поэтому вопрос ужесточение касается и Росавиации. «Но вместе с тем мы учитываем требования ИКАО, нормы и меры, которые принимались, и рекомендации — они нами учтены»,— добавил господин Потешкин.

В августе три турецкие авиакомпании — лоукостер AJet, Turkish Airlines и Pegasus — запретили использовать на борту пауэрбанки более 100 ватт-часов. Пассажиры смогут провозить пауэрбанки такой мощности в ручной клади. Для перевозки внешних аккумуляторов емкостью от 100 до 160 ватт-часов потребуется разрешение авиакомпании.

