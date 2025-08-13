Три турецкие авиакомпании запретили использовать пауэрбанки на борту

Турецкая авиакомпания-лоукостер AJet запретила пользоваться пауэрбанками с емкостью аккумулятора более 100 ватт-часов во время полета. Это следует из заявления авиаперевозчика, которое приводит Anadolu. Ранее аналогичные меры приняли Turkish Airlines и Pegasus.

Пассажиры смогут провозить пауэрбанки такой мощности в ручной клади, но ими будет запрещено пользоваться на борту. Для перевозки внешних аккумуляторов емкостью от 100 до 160 ватт-часов потребуется разрешение авиакомпании. Пауэрбанки мощностью более 160 ватт-часов можно будет перевозить в багаже только при соблюдении определенных условий.

Запретить использовать пауэрбанки на борту рекомендовал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Это связано с инцидентом во время рейса южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines 29 июня. Самолет направлялся из Стамбула в Сеул. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за того, пассажир уронил пауэрбанк между сиденьями и не смог его достать.