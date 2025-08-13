Пауэрбанки отключают от работы

Еще одна турецкая авиакомпания ужесточила правила провоза пауэрбанков. Перевозчик AJet запретил использовать на борту своих самолетов портативные аккумуляторы мощностью до 100 Вт•ч (это примерно 27 ампер-часов). При этом брать их в самолет по-прежнему можно, но нельзя хранить на багажной полке. Более мощные модели (до 160 Вт•ч) можно пронести в самолет только по согласованию с авиакомпанией. А если емкость устройства еще выше, то их можно провозить исключительно в качестве груза в специальной упаковке. В начале августа аналогичный запрет приняли турецкие Turkish Airlines и Pegasus Airlines, а с октября к этим ограничениям присоединится компания Emirates.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Устройства с литиевыми аккумуляторами считаются особенно опасными для провоза в самолете. А большинство пауэрбанков для этого и не предназначены: они могут взорваться от перепадов давления, подчеркнул глава Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев: «Пауэрбанк в себе содержит литиевые аккумуляторы, в случае возгорания самопроизвольного их потушить очень сложно. В обычной жизни для этого применяют специальные огнетушители. Проблема с такими устройствами в том, что при любом малейшем повреждении или неправильном управлении они могут самопроизвольно загореться. Можно изолировать их горение под какой-то металлической емкостью, но все равно они будут выделять дым. Поэтому любые литиевые аккумуляторы относятся к категории опасных грузов и провозятся в специальной упаковке и под наблюдением, если превышают определенную емкость. Кроме того, большая часть этих устройств не сертифицирована и не предназначена для перевозки на воздушных судах, потому что в самолете есть такой нюанс, что возможны скачки давления.

Если, например, давление в какой-то момент упадет, пауэрбанк может просто разрушиться, лопнуть, как воздушный шарик, с соответствующим возгоранием».

В январе 2025 года самолет южнокорейских авиалиний загорелся за несколько минут до вылета из-за пауэрбанка, который вспыхнул на багажной полке. На борту находилось около 180 человек, все они спаслись, но самолет сгорел почти наполовину. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что рост числа подобных инцидентов может привести к полному запрету провоза пауэрбанков на любых рейсах: «Оценивая уровень рисков, авиационные власти в разных странах принимают решение об ограничении не только емкости зарядного устройства, содержащего литиевую батарею, но и о полном запрете провоза соответствующих устройств и в багаже, и в ручной клади. Это может распространяться в ряде случаев и на пассажиров из Российской Федерации, путешествующих рейсами зарубежных авиакомпаний. О планах введения таких ограничений в нашей стране официально еще не заявлялось, но исключить такого сценария развития событий нельзя. Понятно, что мобильные телефоны, содержащие литиевую батарею, вероятнее всего, не будут ограничивать с точки зрения их провоза и использования на борту, в том числе во время полета».

Российские авиакомпании тоже имеют некоторые ограничения по провозу портативных аккумуляторов. Их можно брать с собой только в ручную кладь, а емкость не должна превышать 100 Вт•ч. Пассажиру можно провезти несколько батарей. Если объем устройства превышает указанный лимит, нужно получать письменное согласие от перевозчика. Такие правила действуют, например, в «Аэрофлоте», «Победе» и Utair.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Мурыгина