В Татарстане два часа действует режим беспилотной опасности

В Татарстане два часа действует режим «Беспилотная опасность». Уведомление поступило через официальное приложение МЧС России в 06:40 мск.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении ведомства.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился на территории республики вечером 23 августа в 18:05 мск и действовал более 14 часов. Минобороны сообщало о том, что над Татарстана был уничтожен украинский беспилотник.

Анар Зейналов