Ночью над Татарстаном уничтожили БПЛА

В Татарстане прошедшей ночью системы ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Минобороны России. Точное количество беспилотников, сбитых над республикой, не уточняется.

По данным ведомства, всего за ночь было уничтожено 95 украинских дронов в 15 регионах России. Среди них также — Брянская, Тверская, Калужская, Орловская, Тамбовская, Новгородская, Белгородская, Ростовская, Курская, Смоленская, Самарская и Ленинградская области, а также Республика Крым.

Сегодня Татарстане после 14 часов отменили режим беспилотной опасности. Также был снят режим «Ковер» для аэропортов Казани и Нижнекамска.

Влас Северин