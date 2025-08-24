В Татарстане сняли режим беспилотной опасности через 14 часов

В Татарстане спустя 14 часов отменили режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в приложении МЧС России в 08:07 мск.

МЧС также объявили о том, что был снят режим «Ковер» для аэропортов Казани и Нижнекамска. В Росавиации уточнили, что за время действий ограничений в казанской воздушной гавани, на запасные аэродромы «ушли» 12 самолетов.

Режим беспилотной опасности действовал в республике с 18:05 прошлого дня. Он вводился уже шестой раз за эту неделю.

Влас Северин