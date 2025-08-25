Посол КНР: все больше стран хотят вступить в ШОС
Двери Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открыты для новых членов, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. Он допустил дальнейшее расширение организации.
Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«В настоящее время все больше стран выражают заинтересованность во вступлении в организацию или укреплении сотрудничества с ней»,— сказал посол в интервью «РИА Новости».
Как отметил дипломат, расширение ШОС «усиливает общую мощь и региональное влияние организации». Однако, уверяет он, это никогда не было ее задачей, а «явилось естественным результатом развития».
В ШОС входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан, Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия.
С 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзине пройдет очередной саммит ШОС. Reuters сообщало, что в саммите примут участие около 30 глав стран и руководителей организаций, в том числе президент России Владимир Путин. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и Китай намерены вывести ШОС на уровень, «бесконечно уходящий вверх».
