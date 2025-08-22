Си Цзиньпин устроит банкет для лидеров стран на саммите ШОС в Тяньцзине

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине организует приветственный банкет для лидеров стран-участниц и руководителей международных организаций, участвующих в саммите. Как отмечается в сообщении МИД Китая, Си Цзиньпин будет председательствующим на основных заседаниях, планирует выступить «с программным докладом», а также проведет ряд двусторонних встреч.

По информации Reuters, в саммите примут участие порядка 30 глав стран и руководителей организаций. В числе участников агентство называет президента России Владимира Путина, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября на северо-востоке Китая в портовом городе Тяньцзин и будет будет посвящен «вопросам добрососедской дипломатии».

