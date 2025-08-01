Россия снижает уровень сахара

В январе—июне 2025 года отгрузки сахарной свеклы сельхозпроизводителями России сократились более чем на 50% год к году. Это связано с падением урожайности. Ситуация уже привела к снижению производства сахара на 28,4%. В этом году рынок может находиться под давлением дальнейшего снижения объемов урожая и оптовых цен на сахар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отгрузки сахарной свеклы сельхозпредприятиями России в январе—июне составили 1,9 млн тонн, сократившись на 51,3% год к году, следует из данных Росстата. Наиболее выраженное снижение, по оценке ведомства, продемонстрировали компании из центральной части страны. В Белгородской области отгрузки сахарной свеклы сократились на 96% год к году, в Липецкой — на 88,3%, в Тамбовской — на 83,7%, в Курской — на 81,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Падение отгрузок происходит из-за низкого урожая прошлого года. По данным, приведенным в отчетности «Русагро», валовый сбор сахарной свеклы в 2024 году составил 41,9 млн тонн, потеряв 21% год к году. Урожайность опустилась на 24%, до 38,4 тонн с 1 га. Посевные площади сахарной свеклы за 2024 год, согласно оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), при этом выросли на 9,9%, до 1,17 млн га.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров связывает снижение производства сахарной свеклы с замещением импортных семян местными, урожайность которых на 20–30% ниже. Влияние оказала и засуха на юге страны.

Гендиректор экспертно-аналитического «АБ-центра» Алексей Плугов говорит, что за 11 месяцев сельскохозяйственного года (с августа 2024-го по конец июня 2025-го) в России произвели 6,3 млн тонн сахара — на 8,1% меньше год к году. Но во второй половине рассматриваемого периода негативный тренд мог усилиться. В январе—июне 2025 года в России, по данным Росстата, произведено 654,4 тыс. тонн белого сахара без добавок, что меньше год к году на 28,4%. «Русагро» в первом полугодии выпустила 123 тыс. тонн сахара, на 32,8% меньше, чем годом ранее. В Минсельхозе “Ъ” пояснили, что производство сахара в первом половине года сократилось из-за эффекта высокой базы. Объем продукции превысит потребности страны, добавили там.

Производство сахара в России имеет сезонный характер, основной объем выпускается в сентябре—декабре, отмечает господин Плугов. Артур Гафаров не исключает, что в перспективе ситуация может стать хуже: с сокращением запасов сахарной свеклы прошлых лет есть риск формирования дефицита сырья и превышения спроса над предложением. В августе на рынок, как правило, начинает поступать сахарная свекла нового урожая. Согласно ИКАР, посевные площади под культурой в 2025 году составили 1,19 млн га, прибавив 1,5% год к году. Текущее состояние посевов ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов называет хорошим, особенно в центральной части страны.

В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева рассказали “Ъ”, что сахарной свеклой компания засеяла 45 тыс. га, что на 10% меньше, чем годом ранее. Осадки были неравномерными, и корнеплоды показали слабый прирост, жара также негативно сказывается на состоянии растений, отмечают в компании. Сейчас там прогнозируют снижение урожайности. Одни эксперты ждут сбор на уровне 48–50 млн тонн — на 6–10% больше, чем в 2024 году, другие ждут падения на 15%, констатирует господин Гафаров.

Евгений Иванов предполагает, что увеличение площади уборки в этом году позволит обеспечить небольшой прирост производства сахара: на 0,6% год к году, до 6,4 млн тонн. Но господин Гафаров сомневается, что бизнес мотивирован увеличивать объемы. Согласно данным «Руспродсоюза», на 27 июля средняя оптовая стоимость сахара в России составила 46,8 тыс. руб., потеряв 3,5% за месяц и 14,7% год к году. В 2026 году это может привести к сокращению посевов сахарной свеклы, считает господин Гафаров.

По словам Евгения Иванова, потребление сахара на внутреннем рынке медленно снижается и составляет 5,6–5,7 млн тонн в год. Остальной объем может отправляться на экспорт. В 2024 году объем отгрузок за рубеж был близок к 1,1 млн тонн, говорит Алексей Плугов. В этом году показатель снижается из-за сокращения производства и экспортных ограничений. Основными странами-покупателями российского сахара эксперт называет Узбекистан и Казахстан, на которые пришлось 86,6% отгрузок 2024 года.

Александра Мерцалова