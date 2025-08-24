Из украинского плена вернулись трое свердловчан

Трое пленных из Свердловской области вернулись в результате российско-украинского обмена 146 на 146. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Фото: страница «Вконтакте» Татьяны Мерзляковой

Вернувшиеся солдаты — жители Карпинска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Их возраст — 27 лет, 26 лет и 38 лет. Об обмене сообщили главам свердловских городов.

«А из Екатеринбурга очень беспокоилась теща военнослужащего. Мы ей тоже позвонили»,— написала госпожа Мерзлякова.

Напомним, 14 августа в результате обмена домой вернулись двое екатеринбуржцев. Обмен между сторонами тогда проходил по формуле 84 на 84.

Анна Капустина