Двоих екатеринбуржцев освободили из украинского плена

Двоих военнослужащих из Екатеринбурга вернули из украинского плена. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Только что 84 военнослужащих возвращены из украинского плена. Среди них двое екатеринбуржцев: 1985 и 1998 года рождения»,— написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Россия и Украина обменялись военнопленными сегодня 14 августа. Обмен прошел по формуле 84 на 84.

Полина Бабинцева