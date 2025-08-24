К застрявшей на пике Победы альпинистке Наговициной отправят дрон

Спасатели проверят, в каком состоянии находится альпинистка Наталья Наговицина, которая сломала ногу на пике Победы в горах Киргизии. Для этого на высоту 7,2 км завтра отправят дрон, сообщили ТАСС в Федерации альпинизма России.

Наталья Наговицина

Фото: @natalina_1022

Альпинистка сломала ногу в горах еще 12 августа. Спасатели пытаются добраться до нее с середины месяца, их попытки не были успешны. Отправившийся к ней на помощь итальянский альпинист Лука Синигилья скончался в горах от отека мозга. Его тело остается в горах. Вертолет спасателей, которые также отправились к ней на помощь, потерпел крушение. Спасательной операции мешают погодные условия и сложный рельеф. Точно неизвестно, жива ли сейчас госпожа Наговицина.