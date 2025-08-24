Вертолет совершил жесткую посадку в горах Киргизии во время поисков Наговициной

Вертолет спасателей совершил жесткую посадку на пике Победы в Киргизии во время поисков российской альпинистки Натальи Наговициной. Об этом сообщил «Известиям» руководитель спасательной экспедиции Александр Семенов.

Команда из шести человек вылетела на поиски спортсменки 16 августа на вертолете Ми-8. Воздушное судно совершило жесткую посадку при попытке приземлиться на высоте 4,9 тыс. м. Причиной падения стали погодные условия.

Все находившиеся на борту получили травмы. При этом специалисты помогли спуститься двум альпинистам из группы Натальи Наговициной. Она пыталась спуститься вместе с напарником, но сорвалась и повредила ногу.

В киргизском МЧС сообщили ТАСС, что поиски Натальи Наговициной могут возобновиться только в следующем году. Спасатели пытались добраться до нее с середины августа, однако операции мешали погодные условия и сложный рельеф. Альпинистка находится на небольшой площадке на высоте 7 200 м. Неизвестно, жива она или нет, говорил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын.