Для тушения пожара в Красносулинском районе МЧС направило 412 человек

В Красносулинском районе, на месте пожара на заводе нефтепродуктов, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провел выездное совещание. Об этом руководитель региона сообщил в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

По словам господина Слюсаря, с 21 августа пожарные борются с огнем, сил и средств для тушения не хватает. Задействована аэромобильная группировка МЧС, в ликвидации принимают участие сотрудники МЧС из четырех российских регионов — Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Московской областей. Всего в ликвидации пожара задействовано 412 человек и 150 единиц техники. Для тушения огня дополнительно привлекались два пожарных поезда, сейчас задействован только один.

«Помимо пены, пожарным потребовалось большое количество воды. Из-за этого в населенных пунктах возникли перебои в водоснабжении. Почти везде они уже устранены. Коммунальщики опрессовывают магистральный водовод. Вода уже поступила в городские резервуары. Пока без водоснабжения остаются около восьми тыс. жителей Красного Сулина и нескольких поселков. Для них организован подвоз воды», — приводятся в сообщении слова врио губернатора.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил, что специалисты постоянно мониторят состояние воздуха. Превышения концентрации вредных веществ не обнаружено.

Валентина Любашенко