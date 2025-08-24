Пожар в Симферопольском районе локализован на площади 250 га
Возгорание сухой растительности в селе Школьное Симферопольского района локализовано на площади 250 га. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Для тушения возгорания организованы опашка по кромке пожара и подвоз воды. На месте работают 140 огнеборцев и 25 единиц техники.
«Тушение осложняет сильный ветер, угрозы населенному пункту нет», — говорится в сообщении.
Кроме того, пресс-служба прокуратуры Крыма сообщает, что ситуация с ландшафтным пожаром поставлена на контроль в надзорном ведомстве.