Пожар в Симферопольском районе локализован на площади 250 га

Возгорание сухой растительности в селе Школьное Симферопольского района локализовано на площади 250 га. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для тушения возгорания организованы опашка по кромке пожара и подвоз воды. На месте работают 140 огнеборцев и 25 единиц техники.

«Тушение осложняет сильный ветер, угрозы населенному пункту нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба прокуратуры Крыма сообщает, что ситуация с ландшафтным пожаром поставлена на контроль в надзорном ведомстве.

Алина Зорина