В воздухе запахло сделкой

Парфюмерно-косметический ритейлер «Рив Гош» готовится к продаже. Основным претендентом на бизнес считаются структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. Передать свою долю предпринимателю может в том числе семья экс-совладельца «Юлмарта» Августа Мейера. Сооснователь Лариса Карабань рассчитывает сохранить участие в сети. «Рив Гош» — пятый по обороту косметический ритейлер России, но его стоимость не превышает 6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Владельцы сети «Рив Гош» планируют продать бизнес, рассказали “Ъ” пять источников на рынке ритейла. Двое из них называют основным претендентом на актив структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. Один собеседник “Ъ” считает, что сделка в финальной стадии и вскоре будет закрыта. Из бизнеса, по его словам, выйдут все нынешние совладельцы, кроме Ларисы Карабань. Она может сохранить долю. В «Севергрупп» от комментариев отказались. В «Рив Гош» на вопросы “Ъ” не ответили. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость бизнеса сети в 5–6 млрд руб.

Алексей Мордашов занимает вторую позицию в рейтинге богатейших людей России Forbes. Состояние бизнесмена и его семьи издание оценивает в $28,6 млрд. В портфеле — горно-металлургическая компания «Северсталь», туроператор Fun & Sun, ритейлеры «Лента» и «Улыбка радуги». Предприниматель интересуется новыми активами в рознице, в том числе российским бизнесом OBI (см. “Ъ” от 29 апреля).

«Рив Гош» основана в 1995 году бывшими супругами Павлом и Ларисой Карабань. Сеть занимается дистрибуцией и продажей парфюмерии и косметики, в основном премиальной (стоимостью более 4 тыс. руб.). Под вывеской «Рив Гош» работает более 250 магазинов в 88 городах России. По данным Infoline, это пятый по обороту парфюмерно-косметический ритейлер России. Но это уже два года убыточный бизнес, отмечает господин Бурмистров.

Операционная компания «Рив Гош» — ООО «Аромалюкс». Ее выручка, по данным СПАРК, в 2024 году снизилась на 6% год к году, до 37,4 млрд руб. Чистый убыток за год увеличился почти в три раза, до 1,5 млрд руб. Кредиторская задолженность на конец 2024 года составляла 5,6 млрд руб. «Рив Гош» терпит убытки на фоне общего роста парфюмерно-косметического рынка России. Его оборот в этом году, по прогнозу Infoline, приблизится к 1,3 трлн руб., увеличившись на 15% год к году.

Сейчас 100% долей в «Аромалюкс» у кипрской Rive Gauche Group Ltd. В 2021 году ее основным владельцем была Инна Мейер (51%). Еще 25% были у панамской Octapan Investments S.A., бенефициарами которой считаются Павел и Лариса Карабань. 24% контролировала Lenka Investments Ltd, ранее связанная с основателем Finstar Financial Group Олегом Бойко.

Инна Мейер — жена Августа Мейера, бывшего совладельца сети «Юлмарт». В период с 2001 по 2011 год предприниматель был основным владельцем «Ленты», перешедшей под контроль структур господина Мордашова в 2019 году. В 2012–2023 годах господин Мейер участвовал в развитии сети «Улыбка радуги». Сделку по ее покупке «Лента» официально закрыла в прошлом году. В 2024 году суд приговорил Августа Мейера к трем годам колонии общего режима, а Инну Мейер — к двум по обвинению в мошенничестве. Но супругов и других фигурантов дела освободили от наказания в связи с истечением срока давности (см. “Ъ” от 1 октября 2024 года).

Один из источников “Ъ” на рынке ритейла считает, что договоренность о продаже «Рив Гош» была достигнута еще в ходе обсуждения сделки с «Улыбкой радуги».

Сеть уже работает с «Лентой», развивая магазины shop-in-shop, объединив программы лояльности, говорит гендиректор инвестиционной компании Atomic Capital Александр Зайцев. Он предполагает, что, если сделка по покупке «Рив Гош» будет закрыта, компанию могут интегрировать в ритейл-дивизион господина Мордашова. Например, речь может пойти о совмещении бэк-офиса, логистики и e-commerce направления с «Лентой», объединении закупок и складских мощностей с «Улыбкой радуги», рассуждает эксперт.

Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова считает, что сети «Рив Гош» при взаимодействии с «Лентой» и «Улыбкой радуги» важно сохранить премиальное позиционирование, не растворившись в массовом сегменте. Но в целом инвестиции в развитие новых владельцев, по ее мнению, могут дать импульс этому бизнесу.

Виктория Колганова, Полина Трифонова