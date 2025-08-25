Ритейл сложился в регионах

В регионах России в январе—июне 2025 года появилось 1,55 млн кв. м новых складских площадей, на 88% больше, чем годом ранее. За весь год рост может составить 93%. Он объясняется активностью ритейлеров, сместивших фокус развития на региональные рынки. Бизнес занимается девелопментом самостоятельно или в рамках прямых договоров с застройщиками. Строительство складов с расчетом на будущий спрос считается рискованным.

В январе—июне 2025 года в России за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей было сдано 1,55 млн кв. м складской недвижимости, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. Год к году показатель вырос на 88%. Основной объем обеспечили развивающиеся хабы — регионы, где экспонируется менее 1 млн кв. м складов. Здесь была сдана 971 тыс. кв. м — в четыре раза больше, чем годом ранее.

В NF Group говорят, что ввод складов в российских регионах в январе—июне вырос в два раза год к году, до 1 млн кв. м. В Москве и Подмосковье рост нового строительства логистических площадей был менее выраженным — на 67% год году, до 982 тыс. кв. м, отмечают в IBC Real Estate. Рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области продемонстрировал снижение на 12%, до 209 тыс. кв. м.

Драйверы регионального спроса — федеральные розничные сети и онлайн-ритейлеры, говорит партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин поясняет, что в первом полугодии 36% ввода в субъектах обеспечили склады, самостоятельно построенные участниками рынка электронной торговли. Еще 37% — логопарки формата built-to-suit (строительство под заказчика). С насыщением рынков Москвы и Санкт-Петербурга именно региональные рынки становятся основным фокусом развития маркетплейсов: сейчас на них бум открытия пунктов выдачи заказов (см. “Ъ” от 25 июня).

Спекулятивные склады (без конкретного заказчика) в первом полугодии сформировали только 18% регионального ввода, говорит руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании CMWP Полина Афанасьева. Девелоперы опасаются начинать такие проекты из-за снижения деловой активности. Партнер NF Group Константин Фомиченко говорит, что объем новых сделок со складами в регионах в январе—июне сократился на 64% год к году, до 579 тыс. кв. м.

Инвесторы не стремятся вкладываться в строительство складов в регионах: отталкивает низкая арендная ставка и риск простоя, поясняет инвестиционный директор УК «Тетис Кэпитал» Андрей Ощепков. Ставка аренды в региональных логопарках класса А по итогам января—июня выросла на 13% год к году, до 10,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год, подсчитал Константин Фомиченко. Для сравнения: в Москве и Московской области этот показатель за аналогичный период — 12,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Господин Фомиченко ожидает, что по итогам всего 2025 года ввод логистических площадей в регионах России составит 3,9 млн кв. м, увеличившись на 93% год к году. Но объем новых сделок с ними при этом сократится на 53%, до 1,1 млн кв. м. Такая конъюнктура приведет к росту вакантности и снижению средних ставок, предполагает Евгений Бумагин. Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев, впрочем, не исключает, что доступный объем будет быстро реализован за счет отложенного спроса в случае смягчения денежно-кредитной политики и, соответственно, роста деловой активности.

София Мешкова