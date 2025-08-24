Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1,5 тысячи автомобилей

Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1,5 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным на 15:30 мск, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находится 370 автомобилей. Время ожидания — более одного часа.

Со стороны Керчи в пробке находится 1,2 тыс. машин. Время ожидания — более трех часов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в 14:28 мск движение по Крымскому мосту перекрыли. Около 15:08 ограничения сняли.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что на территории региона объявлена воздушная опасность, в 15:02 мск ее отменили.

Алина Зорина