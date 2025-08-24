На Крымском мосту возобновили движение транспорта

Движение автомобилей на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Информация о том, что движение по мосту временно перекрыто, появилась около 14:28 мск. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что на территории региона объявлена воздушная опасность, в 15:02 мск ее отменили.

Сейчас на мосту со стороны Тамани находится 85 транспортных средств. Со стороны Керчи — 750 автомобилей.

Алина Зорина