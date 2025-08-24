В Симферопольском районе тушат ландшафтный пожар на площади 3 га

Огнеборцы ликвидируют возгорание сухой растительности в Симферопольском районе. По предварительным данным, площадь пожара составляет 3 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото: пресс-служба МЧС Краснодарского края

Возгорание произошло на территории поселка Школьное. Тушение пожара осложняется сильным ветром.

Всего для ликвидации огня от РСЧС привлечены 78 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России — 54 человека и 12 единиц техники.

Алина Зорина