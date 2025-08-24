В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Общественный транспорт в городе прекратил движение. МЧС Севастополя напоминает, что жителям необходимо действовать уверенно и без паники.
Людям советуют пройти в укрытия. Находясь дома, нужно отойти от окон.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что около 14:30 мск на Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта. Авиационную опасность также объявили на территории Краснодарского края.