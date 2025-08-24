На Кубани объявили авиационную опасность

Днем 24 августа на территории Краснодарского края объявили авиационную опасность. В регионе действует угроза падения взрывных устройств. Предупреждение жители Кубани получили от РСЧС.

Жителей региона просят держаться подальше от окон и искать убежище в безопасном месте. На улице необходимо спрятаться в ближайшем здании. Если вы находитесь в транспорте, нужно выйти и пройти в ближайшее строение или укрыться в складках местности.

«При падении взрывных устройств звоните 112»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что около 14:30 мск на Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта.

Алина Зорина