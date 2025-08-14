Ночные столкновения приблизили избирательную кампанию

Сразу в нескольких городах Сербии произошли жесткие столкновения между протестующими уже несколько месяцев студентами и сторонниками властей. Власти назвали случившееся «нападением на государство», студенты обвинили «режим» в «провоцировании гражданской войны». А накануне президент Сербии Александр Вучич объявил, что, отработав два срока в качестве президента, конституцию менять не станет и больше не будет участвовать в выборах главы государства, а парламентские выборы пройдут досрочно, как того требуют студенты и оппозиция. Корреспондент “Ъ” Геннадий Сысоев поговорил с осведомленными источниками, пытаясь понять, что это значит.

Манифестации под лозунгом «Сербия, проснись!», к которым призвали протестующие уже десятый месяц студенты, начались сразу в нескольких городах Сербии в среду, 13 августа, около 20:00 (21:00 мск). Самые многочисленные протесты прошли в Белграде и Нови-Саде, где трагедия на вокзале 1 ноября прошлого года, унесшая жизни 16 человек, послужила детонатором студенческого бунта. Главной мишенью протестующих в среду стали отделения правящей Сербской прогрессивной партии, куда заблаговременно прибыли многочисленные сторонники властей. Именно поэтому очень скоро протесты переросли в жесткие столкновения.

Занявшие оборону в партийных офисах активисты стали забрасывать протестующих заранее припасенными пиротехническими средствами, те отвечали камнями и всем, что попадало под руку.

Полиция, которая вначале, по свидетельству очевидцев, не вмешивалась в столкновения, спустя некоторое время попыталась разделить противоборствующие стороны, а потом принялась оттеснять протестующих, используя слезоточивый газ и другие спецсредства. Столкновения стихли только после полуночи.

Глава сербского МВД Ивица Дачич глубоко за полночь сообщил, что в результате демонстраций «пострадало много граждан и более шести полицейских» и что «все нападавшие на полицию будут арестованы в ближайшие 48 часов». Случившееся он назвал «нападением на государство». А президент Александр Вучич уточнил, что повреждения получили как минимум 16 полицейских, из них 2 — тяжелые, пострадали также 64 активиста правящей партии и что «властям вообще чудом удалось сохранить мир», поэтому «к насильникам милости не будет».

Утром 14 августа свою оценку случившегося дали и лидеры студентов. Они объявили в соцсетях, что «конфликтами и столкновениями накануне вечером и ночью власти хотели спровоцировать гражданскую войну».

Любопытно, что накануне в среду, общаясь с журналистами после встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером, Александр Вучич сделал важное заявление.

Президент Сербии объявил, что, отработав два президентских срока, которые истекают в 2027 году, конституцию менять он не станет и больше не будет баллотироваться на пост президента, а парламентские выборы пройдут в стране досрочно — именно этого добиваются студенты и оппозиция.

«Я ветеран политики, не могу больше выдвигать свою кандидатуру, и мне даже не приходит в голову менять конституцию. Поскольку я не диктатор, свою президентскую карьеру я завершаю через полтора года,— сказал Александр Вучич, после чего добавил:— Помогу ли я кому-то добиться успеха на (президентских) выборах? Да, безусловно, я это сделаю. А с какой позиции — сейчас не тема для обсуждения».

Неделю назад информированное белградское издание Danas сообщало со ссылкой на источники в правящей партии, что «в ее руководстве склоняются к проведению досрочных парламентских выборов до конца нынешнего года». Теперь это косвенно подтвердил и сам президент Сербии.

Более того, источники “Ъ” в Белграде, знакомые с позицией сербского руководства, полагают, что Александр Вучич может провести парламентские и президентские выборы одновременно, выдвинув на пост президента близкого себе политика, чтобы самому занять место премьера, который по конституции обладает ключевыми властными полномочиями. В этой связи в Сербии обратили внимание на неожиданное посещение в самом конце июля Александром Вучичем бывшего президента Сербии Томислава Николича, который в 2017 году, пробыв на посту главы государства лишь один пятилетний срок, уступил право избраться на пост президента своему однопартийцу Вучичу. Теперь, как считают собеседники “Ъ”, возможна «рокировка».

В этом случае обострившееся сейчас противостояние властей и оппозиции в Сербии вполне может оказаться началом новой предвыборной кампании. Или даже двух.

