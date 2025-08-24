Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
На Крымском мосту днем 24 августа было остановлено движение транспорта. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ
О причинах блокировки моста не сообщается. По состоянию на 13:00 проезда по мосту ожидают 835 автомобилей. 85 транспортных средств находятся со стороны Тамани. 750 автомобилей стоят в пробке со стороны Керчи. Время ожидания — около трех часов.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении оперативного штаба.