Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

На Крымском мосту днем 24 августа было остановлено движение транспорта. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

О причинах блокировки моста не сообщается. По состоянию на 13:00 проезда по мосту ожидают 835 автомобилей. 85 транспортных средств находятся со стороны Тамани. 750 автомобилей стоят в пробке со стороны Керчи. Время ожидания — около трех часов.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Алина Зорина

