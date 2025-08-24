МАГАТЭ: уровень радиации вблизи Курской АЭС после пожара не превышает норму
Специалисты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что уровень радиации вблизи Курской АЭС не превышает норму. Ранее об этом сообщила пресс-служба объекта.
«Россия заявила, что мощность реакторной установки снижена из-за повреждения вспомогательного трансформатора,— говорится в заявлении МАГАТЭ в соцсети Х.— Но пожар потушен, пострадавших нет».
Ночью 24 августа рядом с Курской АЭС был сбит беспилотник ВСУ. В результате падения обломков был поврежден трансформатор. Возник пожар, специалисты его потушили.