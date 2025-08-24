МАГАТЭ получило сообщения о пожаре на Курской АЭС после атаки ВСУ

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что в курсе сообщений СМИ о том, что на Курской АЭС возник пожар в результате военной активности.

Независимых подтверждений этим данным МАГАТЭ еще не получало, говорится в заявлении агентства в соцсети Х. При этом гендиректор организации Рафаэль Гросси подчеркивает, что каждый ядерный объект должен быть постоянно защищен.

Рядом с Курской АЭС в 00:26 мск был сбит беспилотник ВСУ. В результате падения обломков был поврежден трансформатор. Возгорание потушено, пострадавших нет. Блок №3 был разгружен на 50%.

Радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменялся и соответствует норме. В настоящее время на Курской АЭС действует один энергоблок. Еще два работают в режиме без генерации, четвертый на плановом ремонте.