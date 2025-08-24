В Темрюкском районе выпустили шесть птиц, прошедших реабилитацию

В станице Запорожской Темрюкского района в естественную среду обитания выпустили шесть птиц, которые прошли реабилитацию в центре, расположенном в Витязево. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В естественную среду обитания вернулись две чайки, два баклана-слетка и две чомги. По словам ветеринарного врача реабилитационного центра Павла Фридмана, чайки были сильно истощены несколько месяцев назад, однако их случай не был связан с разливом нефтепродуктов.

Два баклана-слетка ослабли из-за изменений в местной среде. Чомги проходили лечение с начала года. До этого птиц лечили в других центрах.

Алина Зорина