В Темрюкском районе выпустили шесть птиц, прошедших реабилитацию
В станице Запорожской Темрюкского района в естественную среду обитания выпустили шесть птиц, которые прошли реабилитацию в центре, расположенном в Витязево. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
В естественную среду обитания вернулись две чайки, два баклана-слетка и две чомги. По словам ветеринарного врача реабилитационного центра Павла Фридмана, чайки были сильно истощены несколько месяцев назад, однако их случай не был связан с разливом нефтепродуктов.
Два баклана-слетка ослабли из-за изменений в местной среде. Чомги проходили лечение с начала года. До этого птиц лечили в других центрах.