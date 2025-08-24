МИД РФ назвал категорически неприемлемым требование лишить Иран мирного атома

Власти РФ считают неприемлемыми и нелегитимными требования ряда западных стран лишить Иран права развивать свою мирную ядерную программу, поскольку он как член Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет на это право. Об этом «Ъ» заявили в МИД РФ, комментируя угрозы европейских стран, выступивших в 2015 году посредниками по иранской ядерной сделке, восстановить ранее действовавшие в отношении Ирана жесткие санкции Совбеза ООН, если Тегеран к 31 августа не пойдет на значимые уступки по своей ядерной программе.

«Их (западных стран.— “Ъ”) цели давно ясны и не имеют никакого отношения к ядерному нераспространению, не говоря о том, что они оказывают разрушительное воздействие на режим ДНЯО,— сказали “Ъ” в Департаменте информации и печати МИДа.— Речь идет о том, чтобы поставить под вопрос право Ирана по статье IV ДНЯО на мирное освоение атомной энергии и добиться полного или значительного сворачивания ядерной программы Исламской республики Иран под предлогом имеющихся у Запада озабоченностей. Такой подход категорически неприемлем, несостоятелен с точки зрения международного права и создает нехороший прецедент, когда параметры ядерной программы того или иного участника ДНЯО диктуются извне».

Статья IV ДНЯО гласит, что все страны-участники договора вправе «развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации» и в соответствии с другими статьями этого соглашения.

Западные страны сомневаются в мирном характере ядерной программы Ирана, а потому в последнее время все более активно настаивают на том, чтобы он свернул ее. В противном случае они грозят ему возвращением жестких санкций Совбеза ООН.

В МИД России же настаивают, что три европейские страны-посредники заключения иранской ядерной сделки (Великобритания, Германия, Франция) вообще не имеют права задействовать механизм восстановления действовавших до 2015 года в отношении Ирана жестких санкций Совбеза ООН.

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко