МИД России: права требовать возврата санкций ООН против Ирана у «евротройки» нет

В МИД России настаивают, что три европейские страны-посредники заключения иранской ядерной сделки (Великобритания, Германия, Франция) не имеют права задействовать механизм восстановления действовавших до 2015 года в отношении Ирана жестких санкций Совбеза ООН.

«Строго говоря, правовых и процедурных возможностей для запуска «снэпбэка» (механизма восстановления санкций СБ ООН.— “Ъ”) у Великобритании, Германии и Франции нет. Выход США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, как официально называется иранская ядерная сделка.— “Ъ”) в мае 2018 года вкупе с восстановлением и ужесточением ими ранее действовавших национальных санкций в отношении Ирана, а также несоблюдение обязательств по отмене односторонних репрессалий со стороны европейских стран, представляют собой существенное нарушение резолюции СБ ООН 2231 (которой была утверждена сделка в 2015 году.— “Ъ”),— заявили “Ъ” в Департаменте информации и печати российского МИДа.— Страны, грубо нарушающие эту резолюцию, не могут воспользоваться заложенным в ней инструментарием дисциплинирующего воздействия. Это один из фундаментальных принципов международного права».

Ранее Великобритания, Германия, Франция пригрозили задействовать прописанный в СВПД «снэпбэк» (snapback), если Иран к 31 августа не пойдет на существенные уступки по своей ядерной программе. Власти Ирана же настаивают на том, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер, а сами они готовы к компромиссам, но от права развивать мирный атом не откажутся. СВПД действовал в полной мере с 2015 по 2018 год, США не вышли из него. Через год от своих обязательств начал отступать и Иран. Европейские посредники также не выполняют требования ядерной сделки.

В МИД РФ этот фактор считают основанием для того, чтобы заявить о нелегитимности угроз «евротройки» восстановить санкции Совбеза ООН в отношении Ирана. «Попытки европейских стран представить дело так, будто они могут воспользоваться положениями резолюции (2231.— “Ъ”), не выполняя при этом СВПД», в Москве отвергают. «На деле европейские страны не вправе обращаться с «жалобой» в Совет Безопасности ООН, так как не обеспечили соблюдение необходимых процедур, которые предусматривают этап разрешения споров в Совместной комиссии СВПД, которая по данному вопросу не собиралась. Как бы наши оппоненты ни старались доказать обратное, факты говорят сами за себя. Любые действия в обход согласованного порядка — грубое нарушение резолюции СБ ООН 2231»,— настаивают в ведомстве. Угрозы Ирану от «евротройки» в МИД РФ ранее назвали «серьезным дестабилизирующим фактором».

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко