Лавров объяснил слова Трампа о недопущении боев на Украине при его президентстве

Когда президент США Дональд Трамп говорит, что в случае его нахождения у власти вооруженного конфликта на Украине не было бы, он имеет в виду, что Соединенные Штаты не стали бы финансировать госпереворот в 2014 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью NBC.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп по время встречи в Анкоридже

«Когда президент США Дональд Трамп сказал, что войны бы не было, будь он тогда президентом, на мой взгляд, это означает, что американцы не стали бы готовить, финансировать и организовывать государственный переворот с целью свержения законного президента Украины в феврале 2014 года»,— сказал Сергей Лавров (цитата по «РИА Новости»).

«Я не думаю, что президент США Дональд Трамп, с его лозунгом "Вернем Америке былое величие", сосредоточенный на национальных интересах Соединенных Штатов и на здравом смысле, когда-либо ввязался бы в подготовку переворота против законного президента в какой-либо стране, включая Украину»,— добавил он.