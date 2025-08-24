Турпоток в Севастополь увеличился на 52%

Туристический поток в Севастополь в этом году увеличился на 52% по сравнению с предыдущим годом. Среди туристов были популярны новые локации, такие как музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Михаил Развожаев.

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Во время двусторонней встречи глава Севастополя обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым основные экономические показатели, инвестиционный климат и туристическую отрасль. По словам господина Развожаева, регион демонстрирует устойчивый рост: в 2024 году валовой продукт превысил 300 млрд руб. Сейчас, по предварительным оценкам, новый показатель может увеличиться минимум на 10% по итогам третьего квартала.

До 2025 года по поручению президента России Владимира Путина Севастополь должен был привлечь не менее 200 млрд руб. частных инвестиций. По словам Михаила Развожаева, в 2024 году поставленную задачу перевыполнили. В этом году, по предварительным оценкам, объем инвестиций будет больше.

Максим Решетников отметил комплексное развитие Севастополя и потенциал для дальнейшего экономического развития в сферах промышленности, сельского хозяйства, а также IT-сферы и туризма.

Алина Зорина