Весло номер один

Выступлением на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в Милане, российский каноист Захар Петров закрепил за собой статус одной из главных звезд своего вида. На итальянском первенстве Петров, год назад на Олимпиаде в Париже дважды подряд оказывавшийся рядом с медалью, но оба раза упустивший ее, завоевал золото в соревнованиях как одиночек, так и двоек — в паре с ветераном Иваном Штылем.

В Милане Захар Петров подтвердил, что дозрел до статуса одного из лидеров современной гребли на каноэ

Фото: Yara Nardi / Reuters В Милане Захар Петров подтвердил, что дозрел до статуса одного из лидеров современной гребли на каноэ

Фото: Yara Nardi / Reuters

Миланский чемпионат мира, завершившийся 24 августа, принес сборной России, которая только в прошлом году вернулась на международные турниры после долгого, как у большинства остальных видов, периода отстранения от них, две золотые награды. Обе были добыты в гребле на каноэ, и обе заставляли вспоминать о драматичных событиях предыдущего сезона.

От парижской Олимпиады заранее или в последний момент отказались большинство российских спортивных федераций, в тот момент считавших условия допуска на нее — нейтральный флаг, куча всяких запретов для участников — унизительными. Каноисты оказались редким исключением из правила. Они как раз поехать в Париж отчаянно хотели. Но поехать — после прохождения всех придуманных Международным олимпийским комитетом (МОК) «фильтров» на соответствие критериям для приобретения нейтрального статуса — удалось куцым составом. Даже не составом, а составчиком из трех гребцов. Зато среди них очутился самый интересный.

Захар Петров, которому сейчас 23 года, несколько лет назад был заметен на юниорских соревнованиях, а дозревать до элитного уровня ему выпало как раз в период изоляции, без тестов на топовых соревнованиях. Но было ощущение, что он все равно может очень-очень громко выстрелить на Олимпийских играх. Однако состязания каноистов вылились в, может быть, самую обидную среди всех российских неудач в Париже.

Захар Петров был безумно близок к медали два дня подряд.

Сначала — в финале двоек, в качестве партнера опытного Алексея Коровашкова вместо матерого Ивана Штыля — тот «фильтрацию» не прошел. Россияне держались вторыми вслед за китайцами, но в итоге опустились на четвертую позицию, в каких-то заметных разве что при внимательном просмотре фотофиниша сотых за замкнувшими тройку испанцами. И понятно было, откуда взялись эти неровные движения: когда в двойке, скроенной в экстренном порядке, спортсмены гребут с одной и той же стороны, как в случае с отечественным экипажем, боковой ветер нарушает баланс.

Спустя сутки измочаленный этим заездом Петров снова не дотянулся до награды. Теперь — в состязаниях одиночек. И все по тому же сценарию: перед финишным отрезком — второй, а затем — сбой, потеря темпа, четвертое место.

Дальше, на излете лета, была еще одна драматичная история. Для каноистов и байдарочников в тот год устроили еще и чемпионат мира в Самарканде. Не такой, конечно, престижный, как другие, потому что пик формы у лидеров позади, и некоторые герои Олимпиады такие старты предпочитают пропускать, но, как ни крути, чемпионат мира. И Захар Петров на нем выиграл аж три золота, в том числе наиболее престижное — в одиночках. Правда, в память врезалось, с какими приключениями оно ему досталось: упал в воду перед финишем, а после него объявлялся то чемпионом, то участником, дисквалифицированным за нарушение регламента, требующего, чтобы гребец контролировал плавсредство до конца. Золото Петрову присудили постфактум, только спустя месяц с лишним после того заезда, благодаря апелляции российской стороны.

В Милане, на чемпионате мира, к статусу которого уже никак не придраться, Петров закрепил ранг по крайней мере одного из безусловных фронтменов современной гребли на каноэ.

В финале одиночек на дистанции 500 м он, подтвердив, что реактивный старт остается его коньком, почти на полсекунды обогнал знаменитого чеха Мартина Фуксу. В финале двоек на 1000-метровке отрыв от ближайших преследователей — Юй Юэбиня и Юй Чэньвэя — был еще больше, практически полная секунда. А помог в этих соревнованиях Петрову тот самый отцепленный от Парижа Иван Штыль, бронзовый призер еще лондонской, 2012 года, Олимпиады, несмотря на передряги никуда в свои 39 не ушедший. И с ним-то у молодой звезды, уже пятикратного чемпиона мира, сформировался, в отличие от олимпийского, идеально сбалансированный, с работой с разных бортов экипаж.

Алексей Доспехов