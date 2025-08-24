МИД РФ назвал угрозы Ирану от «евротройки» серьезным дестабилизирующим фактором

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали «Ъ» угрозу трех европейских стран, которые выступают посредниками по иранской сделке, восстановить действовавшие до 2015 года в отношении Ирана жесткие санкции Совбеза ООН, если Тегеран к 31 августа не пойдет на значимые уступки по ядерной программе.

«Угрозы Великобритании, Германии и Франции привести в действие механизм восстановления ранее отмененных ооновских санкций в отношении Ирана (который называется ''снэпбэк'') — это серьезный дестабилизирующий фактор,— заявили “Ъ” в Департаменте информации и печати МИД России.— На словах европейцы выступают за дипломатию и переговоры, однако их поведение отдаляет такую перспективу и заставляет сомневаться в их заинтересованности урегулировать поднимаемые ими вопросы по существу».

«Занимаясь манипуляциями со ''снэпбэком''», европейцы, как считают в МИД РФ, «напрасно тратят драгоценное время и энергию». «Нужно возвращаться к дипломатии и на этой основе договариваться о возможных путях устранения любых подозрений и предубеждений в отношении иранского мирного атома на основе международного права и при должном учете интересов Исламской республики Иран, включая ее право на обогащение урана для гражданских нужд под международным контролем. Именно на этом стоило бы сейчас сосредоточить все усилия»,— подчеркнули в ведомстве.

В субботу, 23 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи провели телефонный разговор. МИД Ирана сообщил, что министры обсудили ядерную тематику и сотрудничество Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко